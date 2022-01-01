Токеноміка We love Boobs (BOOBS) Дізнайтеся ключову інформацію про We love Boobs (BOOBS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація We love Boobs (BOOBS) A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token Офіційний вебсайт: https://weloveboobs.xyz Купити BOOBS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни We love Boobs (BOOBS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена We love Boobs (BOOBS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 30,02K $ 30,02K $ 30,02K Загальна пропозиція: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M Циркуляційна пропозиція: $ 999,62M $ 999,62M $ 999,62M FDV (повністю розведена вартість): $ 30,02K $ 30,02K $ 30,02K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну We love Boobs (BOOBS)

Токеноміка We love Boobs (BOOBS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки We love Boobs (BOOBS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів BOOBS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів BOOBS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку BOOBS, досліджуйте ціну токена BOOBS в реальному часі!

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