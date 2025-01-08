Ціна We love Boobs (BOOBS)
Поточна ціна We love Boobs (BOOBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.28K USD. Ціна BOOBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності We love Boobs:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.01 USD
- зміна ціни We love Boobs протягом дня — -8.25%
- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни We love Boobs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни We love Boobs до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни We love Boobs до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни We love Boobs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.25%
|30 днів
|$ 0
|-60.29%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін We love Boobs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.09%
-8.25%
-20.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A community-driven memecoin dedicated to breast cancer awareness and support. In 2022, there were around 2.3 million women diagnosed with breast cancer and 666,000 deaths globally,We decided to spread awarness about Breast cancer using $BOOBS token in fun way, Today memecoin is used only for making high returns but we are using this to spread awarness about BREAST CANCER, More you buy this more people talk about $BOOBS and our motive behind launching this token
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