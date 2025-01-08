Сьогоднішня ціна We love Boobs (BOOBS)

Поточна ціна We love Boobs (BOOBS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 42.28K USD. Ціна BOOBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності We love Boobs:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.01 USD

- зміна ціни We love Boobs протягом дня — -8.25%

- циркуляційна пропозиція – 999.84M USD

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