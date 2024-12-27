Сьогоднішня ціна WDOT (WDOT)

Поточна ціна WDOT (WDOT) сьогодні становить 7.0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.90K USD. Ціна WDOT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WDOT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41K USD

- зміна ціни WDOT протягом дня — -5.16%

- циркуляційна пропозиція – 34.70K USD

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