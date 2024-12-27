Ціна WDOT (WDOT)
Поточна ціна WDOT (WDOT) сьогодні становить 7.0 USD з ринковою капіталізацією $ 242.90K USD. Ціна WDOT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WDOT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.41K USD
- зміна ціни WDOT протягом дня — -5.16%
- циркуляційна пропозиція – 34.70K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WDOT до USD становила $ -0.381325625572772.
За останні 30 днів зміна ціни WDOT до USD становила $ -1.0892210000.
За останні 60 днів зміна ціни WDOT до USD становила $ +4.7356806000.
За останні 90 днів зміна ціни WDOT до USD становила $ +2.192635821057299.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.381325625572772
|-5.16%
|30 днів
|$ -1.0892210000
|-15.56%
|60 днів
|$ +4.7356806000
|+67.65%
|90 днів
|$ +2.192635821057299
|+45.61%
Останній аналіз цін WDOT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.07%
-5.16%
-0.81%
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