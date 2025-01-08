Ціна WBTC yVault (YVWBTC)
Поточна ціна WBTC yVault (YVWBTC) сьогодні становить 98,180 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WBTC yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни WBTC yVault протягом дня — -5.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ -5,541.78505999983.
За останні 30 днів зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ -2,867.3272640000.
За останні 60 днів зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ +25,258.4740600000.
За останні 90 днів зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ +36,004.23946302315.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5,541.78505999983
|-5.33%
|30 днів
|$ -2,867.3272640000
|-2.92%
|60 днів
|$ +25,258.4740600000
|+25.73%
|90 днів
|$ +36,004.23946302315
|+57.91%
Останній аналіз цін WBTC yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.43%
-5.33%
+2.67%
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