Сьогоднішня ціна WBTC yVault (YVWBTC)

Поточна ціна WBTC yVault (YVWBTC) сьогодні становить 98,180 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WBTC yVault:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD

- зміна ціни WBTC yVault протягом дня — -5.33%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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