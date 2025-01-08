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Ціна WBTC yVault (YVWBTC)

USD

Графік ціни WBTC yVault (YVWBTC) в реальному часі

$98,180
$98,180$98,180
-5.30%(1D)

Сьогоднішня ціна WBTC yVault (YVWBTC)

Поточна ціна WBTC yVault (YVWBTC) сьогодні становить 98,180 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна YVWBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WBTC yVault:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни WBTC yVault протягом дня — -5.33%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники WBTC yVault (YVWBTC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ -5,541.78505999983.
За останні 30 днів зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ -2,867.3272640000.
За останні 60 днів зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ +25,258.4740600000.
За останні 90 днів зміна ціни WBTC yVault до USD становила $ +36,004.23946302315.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -5,541.78505999983-5.33%
30 днів$ -2,867.3272640000-2.92%
60 днів$ +25,258.4740600000+25.73%
90 днів$ +36,004.23946302315+57.91%

Аналіз цін WBTC yVault (YVWBTC)

Останній аналіз цін WBTC yVault: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 98,267
$ 98,267$ 98,267

$ 104,171
$ 104,171$ 104,171

$ 110,321
$ 110,321$ 110,321

-0.43%

-5.33%

+2.67%

Ринкова інформація WBTC yVault (YVWBTC)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

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Що таке WBTC yVault ( YVWBTC)

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Ресурс WBTC yVault (YVWBTC)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

YVWBTC до місцевих валют

1 YVWBTC до AUD
A$157,088
1 YVWBTC до GBP
78,544
1 YVWBTC до EUR
94,252.8
1 YVWBTC до USD
$98,180
1 YVWBTC до MYR
RM440,828.2
1 YVWBTC до TRY
3,469,681.2
1 YVWBTC до JPY
¥15,534,039.6
1 YVWBTC до RUB
10,529,805
1 YVWBTC до INR
8,426,789.4
1 YVWBTC до IDR
Rp1,583,548,165.4
1 YVWBTC до PHP
5,730,766.6
1 YVWBTC до EGP
￡E.4,972,817
1 YVWBTC до BRL
R$598,898
1 YVWBTC до CAD
C$140,397.4
1 YVWBTC до BDT
11,958,324
1 YVWBTC до NGN
151,746,026.2
1 YVWBTC до UAH
4,176,577.2
1 YVWBTC до VES
Bs5,203,540
1 YVWBTC до PKR
Rs27,515,926.8
1 YVWBTC до KZT
52,195,433.4
1 YVWBTC до THB
฿3,398,991.6
1 YVWBTC до TWD
NT$3,227,176.6
1 YVWBTC до CHF
Fr88,362
1 YVWBTC до HKD
HK$762,858.6
1 YVWBTC до MAD
.د.م987,690.8