Сьогоднішня ціна WazirX (WRX)

Поточна ціна WazirX (WRX) сьогодні становить 0.03522295 USD з ринковою капіталізацією $ 16.19M USD. Ціна WRX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WazirX:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 981.75K USD

- зміна ціни WazirX протягом дня — -15.34%

- циркуляційна пропозиція – 456.52M USD

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