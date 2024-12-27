Ціна WazirX (WRX)
Поточна ціна WazirX (WRX) сьогодні становить 0.03522295 USD з ринковою капіталізацією $ 16.19M USD. Ціна WRX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WazirX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 981.75K USD
- зміна ціни WazirX протягом дня — -15.34%
- циркуляційна пропозиція – 456.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WazirX до USD становила $ -0.00638311417832856.
За останні 30 днів зміна ціни WazirX до USD становила $ -0.0273290254.
За останні 60 днів зміна ціни WazirX до USD становила $ -0.0240803282.
За останні 90 днів зміна ціни WazirX до USD становила $ -0.0925828822817444.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00638311417832856
|-15.34%
|30 днів
|$ -0.0273290254
|-77.58%
|60 днів
|$ -0.0240803282
|-68.36%
|90 днів
|$ -0.0925828822817444
|-72.44%
Останній аналіз цін WazirX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
-15.34%
-57.99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WazirX is a cryptocurrency exchange with an advanced trading interface and features to buy, sell & trade cryptocurrencies. It is an exchange with a live open order book system that allows users to trade 80+ digital assets like Bitcoin, BNB, Bitcoin Cash, Litecoin, Dash & many more.Users can deposit/withdraw cryptocurrencies and also cash in/cash out USDT via Peer-to-Peer (“P2P”) to Indian Rupees (“INR”) with ease and speed, as well as securely store their digital assets in the WazirX wallet.WazirX’s aim is to bridge the global fiat-cryptocurrency gap with the world’s first auto-matching P2P engine - WazirX Peer-to-Peer. As of today, WazirX Peer-to-Peer is the go-to method to deposit and withdraw INR in India, and growing steadily.WazirX’s native token, WRX, is the utility token forming the backbone of the WazirX ecosystem. The WRX token is built on Binance chain with future use cases including: trading fee discounts, WRX Trade Mining (unlock and earn WRX tokens by performing trades), paying for margin fees, and more.
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