Ціна WaykiChain Governance Coin (WGRT)
Поточна ціна WaykiChain Governance Coin (WGRT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WGRT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WaykiChain Governance Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 496.28 USD
- зміна ціни WaykiChain Governance Coin протягом дня — -2.37%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WaykiChain Governance Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WaykiChain Governance Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WaykiChain Governance Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WaykiChain Governance Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.37%
|30 днів
|$ 0
|+20.48%
|60 днів
|$ 0
|+86.70%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WaykiChain Governance Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-2.37%
+12.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WaykiChain Governance Coin(WGRT), the governance coin supported by WaykiChain's decentralized lending platform. The platform provides decentralized collateral lending services for users worldwide. WGRT holders can participate in the adjustment of system parameters and the governance of system operation rules, which is an important part of the DeFi Ecosystem. WUSD, a stablecoin whose value is pegged to USD, is developed based on the core layer of the WaykiChain public chain. In the DeFi Ecosystem, anyone can conduct collateral lending and governance through the chain, which is transparent and open.
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