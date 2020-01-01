Токеноміка WAYGU CASH (WAYGU) Дізнайтеся ключову інформацію про WAYGU CASH (WAYGU), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WAYGU CASH (WAYGU) Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time. Офіційний вебсайт: https://www.waygu.cash/ Купити WAYGU зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WAYGU CASH (WAYGU) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WAYGU CASH (WAYGU), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 346,15K $ 346,15K $ 346,15K Загальна пропозиція: $ 989,60M $ 989,60M $ 989,60M Циркуляційна пропозиція: $ 989,60M $ 989,60M $ 989,60M FDV (повністю розведена вартість): $ 346,15K $ 346,15K $ 346,15K Історичний максимум: $ 0,02553709 $ 0,02553709 $ 0,02553709 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00034991 $ 0,00034991 $ 0,00034991 Дізнайтеся більше про ціну WAYGU CASH (WAYGU)

Токеноміка WAYGU CASH (WAYGU): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WAYGU CASH (WAYGU) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAYGU, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAYGU, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAYGU, досліджуйте ціну токена WAYGU в реальному часі!

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