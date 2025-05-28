Ціна WAYGU CASH (WAYGU)
Поточна ціна WAYGU CASH (WAYGU) сьогодні становить 0,00697425 USD з ринковою капіталізацією $ 6,97M USD. Ціна WAYGU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAYGU CASH:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WAYGU CASH протягом дня — -13,44%
- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAYGU CASH до USD становила $ -0,001083073871419315.
За останні 30 днів зміна ціни WAYGU CASH до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WAYGU CASH до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WAYGU CASH до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,001083073871419315
|-13,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WAYGU CASH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,99%
-13,44%
-61,08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Waygu Cash is not just another memecoin — it is a cultural and financial movement rooted in strength, honor, and conviction. Built on the Solana blockchain, Waygu represents a bold stand against the blandness of mainstream narratives, particularly the rise of plant-based ideology. With a name that evokes premium quality and a community driven by purpose, it sets its sights on flipping the $25 billion vegan market in true on-chain fashion. There are no shortcuts here — only loyalty, memes, and momentum. Backed by experienced developers and a fast-growing army of supporters, Waygu Cash is engineered for serious upside while never taking itself too seriously. It’s about fun, finance, and flipping the script — one block at a time.
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|1 WAYGU до AUD
A$0,0108100875
|1 WAYGU до GBP
￡0,005160945
|1 WAYGU до EUR
€0,00613734
|1 WAYGU до USD
$0,00697425
|1 WAYGU до MYR
RM0,0295010775
|1 WAYGU до TRY
₺0,2722049775
|1 WAYGU до JPY
¥1,0061750475
|1 WAYGU до RUB
₽0,5596835625
|1 WAYGU до INR
₹0,59532198
|1 WAYGU до IDR
Rp114,33194892
|1 WAYGU до KRW
₩9,5931506175
|1 WAYGU до PHP
₱0,387349845
|1 WAYGU до EGP
￡E.0,3472479075
|1 WAYGU до BRL
R$0,0394045125
|1 WAYGU до CAD
C$0,0095547225
|1 WAYGU до BDT
৳0,85141644
|1 WAYGU до NGN
₦11,052651915
|1 WAYGU до UAH
₴0,29068674
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Bs0,6555795
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Rs1,9640185425
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Fr0,005718885
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