Сьогоднішня ціна WAYGU CASH (WAYGU)

Поточна ціна WAYGU CASH (WAYGU) сьогодні становить 0,00697425 USD з ринковою капіталізацією $ 6,97M USD. Ціна WAYGU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAYGU CASH:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WAYGU CASH протягом дня — -13,44%

- циркуляційна пропозиція – 999,89M USD

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