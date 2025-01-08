Сьогоднішня ціна Way of The Future (WOTF)

Поточна ціна Way of The Future (WOTF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.50K USD. Ціна WOTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Way of The Future:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.77K USD

- зміна ціни Way of The Future протягом дня — -15.25%

- циркуляційна пропозиція – 982.17M USD

Отримуйте оновлення цін WOTF до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WOTF.