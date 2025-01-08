Ціна WaxFusion Staked WAX (LSWAX)
Поточна ціна WaxFusion Staked WAX (LSWAX) сьогодні становить 0.051526 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна LSWAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WaxFusion Staked WAX:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.11K USD
- зміна ціни WaxFusion Staked WAX протягом дня — -11.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WaxFusion Staked WAX до USD становила $ -0.00642040217002117.
За останні 30 днів зміна ціни WaxFusion Staked WAX до USD становила $ -0.0126601958.
За останні 60 днів зміна ціни WaxFusion Staked WAX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WaxFusion Staked WAX до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00642040217002117
|-11.07%
|30 днів
|$ -0.0126601958
|-24.57%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WaxFusion Staked WAX: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.76%
-11.07%
+2.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WaxFusion is an open-source liquid staking protocol on WAX Blockchain. When users deposit WAX into the protocol, they receive a liquid staked token called LSWAX. The funds deposited by users are used for staking, and CPU rentals; both of which result in a majority of earned WAX being shared with LSWAX holders. The protocol also incentivizes liquidity on WAX, by allocating a portion of earned rewards to LP farms once per week.
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|1 LSWAX до AUD
A$0.0824416
|1 LSWAX до GBP
￡0.0412208
|1 LSWAX до EUR
€0.04946496
|1 LSWAX до USD
$0.051526
|1 LSWAX до MYR
RM0.23135174
|1 LSWAX до TRY
₺1.8214441
|1 LSWAX до JPY
¥8.14729112
|1 LSWAX до RUB
₽5.5261635
|1 LSWAX до INR
₹4.42299184
|1 LSWAX до IDR
Rp831.06439978
|1 LSWAX до PHP
₱3.0091184
|1 LSWAX до EGP
￡E.2.60927664
|1 LSWAX до BRL
R$0.3143086
|1 LSWAX до CAD
C$0.07368218
|1 LSWAX до BDT
৳6.2758668
|1 LSWAX до NGN
₦79.63807034
|1 LSWAX до UAH
₴2.19191604
|1 LSWAX до VES
Bs2.730878
|1 LSWAX до PKR
Rs14.44067676
|1 LSWAX до KZT
₸27.39276738
|1 LSWAX до THB
฿1.78228434
|1 LSWAX до TWD
NT$1.69365962
|1 LSWAX до CHF
Fr0.0463734
|1 LSWAX до HKD
HK$0.40035702
|1 LSWAX до MAD
.د.م0.51835156