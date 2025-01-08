Ціна WAXE (WAXE)
Поточна ціна WAXE (WAXE) сьогодні становить 42.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAXE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAXE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24K USD
- зміна ціни WAXE протягом дня — -10.97%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAXE до USD становила $ -5.18432028002021.
За останні 30 днів зміна ціни WAXE до USD становила $ -13.9822419870.
За останні 60 днів зміна ціни WAXE до USD становила $ +10.9386605520.
За останні 90 днів зміна ціни WAXE до USD становила $ +9.972194851104816.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -5.18432028002021
|-10.97%
|30 днів
|$ -13.9822419870
|-33.26%
|60 днів
|$ +10.9386605520
|+26.03%
|90 днів
|$ +9.972194851104816
|+31.11%
Останній аналіз цін WAXE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.71%
-10.97%
+4.31%
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