Сьогоднішня ціна WAXE (WAXE)

Поточна ціна WAXE (WAXE) сьогодні становить 42.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAXE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAXE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.24K USD

- зміна ціни WAXE протягом дня — -10.97%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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