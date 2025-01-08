Сьогоднішня ціна wawacat (WAWA)

Поточна ціна wawacat (WAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 52.55K USD. Ціна WAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності wawacat:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 56.28 USD

- зміна ціни wawacat протягом дня — -8.97%

- циркуляційна пропозиція – 10.00B USD

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