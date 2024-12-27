Ціна WAWA CAT (WAWA)
Поточна ціна WAWA CAT (WAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 703.02K USD. Ціна WAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WAWA CAT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.49K USD
- зміна ціни WAWA CAT протягом дня — +6.68%
- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WAWA CAT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WAWA CAT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WAWA CAT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WAWA CAT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.68%
|30 днів
|$ 0
|-56.04%
|60 днів
|$ 0
|-63.47%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WAWA CAT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.78%
+6.68%
+28.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Why did the sneaky Wawa cat jump into $wawa? Saw the market bounce and said, "Purrfect timing!" Chasing those moonshots, but always lands on its feet. Hissed at FUD, held tight to its $wawa bags. Diversified into $wawa, $wawa, and $wawa. Now it lounges in the crypto sun, smug and unbothered! Bundles are out and dev is out! Totally community driven project! WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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