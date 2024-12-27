Сьогоднішня ціна WAWA CAT (WAWA)

Поточна ціна WAWA CAT (WAWA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 703.02K USD. Ціна WAWA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WAWA CAT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.49K USD

- зміна ціни WAWA CAT протягом дня — +6.68%

- циркуляційна пропозиція – 999.88M USD

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