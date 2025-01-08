Ціна Waves Enterprise (WEST)
Поточна ціна Waves Enterprise (WEST) сьогодні становить 0.01544883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEST до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Waves Enterprise:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.70K USD
- зміна ціни Waves Enterprise протягом дня — -10.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Waves Enterprise до USD становила $ -0.00172422538911011.
За останні 30 днів зміна ціни Waves Enterprise до USD становила $ +0.0027414644.
За останні 60 днів зміна ціни Waves Enterprise до USD становила $ +0.0059796565.
За останні 90 днів зміна ціни Waves Enterprise до USD становила $ -0.00847762030204579.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00172422538911011
|-10.04%
|30 днів
|$ +0.0027414644
|+17.75%
|60 днів
|$ +0.0059796565
|+38.71%
|90 днів
|$ -0.00847762030204579
|-35.43%
Останній аналіз цін Waves Enterprise: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-3.17%
-10.04%
+40.67%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Waves Enterprise’s main сomponents are a private blockchain platform and hybrid blockchain solutions, along with a system integrator.
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