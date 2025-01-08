Сьогоднішня ціна Waves Enterprise (WEST)

Поточна ціна Waves Enterprise (WEST) сьогодні становить 0.01544883 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WEST до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waves Enterprise:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 138.70K USD

- зміна ціни Waves Enterprise протягом дня — -10.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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