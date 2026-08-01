Сьогоднішня ціна Wave Swap

Поточна ціна Wave Swap (WAVE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAVE до USD становить $ 0 за WAVE.

Wave Swap наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 28 940, з циркуляційною пропозицією у 999,25M WAVE. Протягом останніх 24 годин WAVE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00397888, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAVE змінився на -0,26% за останню годину та на -25,82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Wave Swap (WAVE)

Ринкова капіталізація $ 28,94K$ 28,94K $ 28,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 28,94K$ 28,94K $ 28,94K Циркуляційне постачання 999,25M 999,25M 999,25M Загальна пропозиція 999 249 886,071331 999 249 886,071331 999 249 886,071331

Поточна ринкова капіталізація Wave Swap — $ 28,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAVE — 999,25M, зі загальною пропозицією 999249886.071331. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 28,94K.