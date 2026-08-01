Сьогоднішня ціна WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals

Поточна ціна WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WAV3 до USD становить $ 0 за WAV3.

WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 25,734, з циркуляційною пропозицією у 1.00B WAV3. Протягом останніх 24 годин WAV3 торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WAV3 змінився на -- за останню годину та на -7.99% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals (WAV3)

Ринкова капіталізація $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 25.73K$ 25.73K $ 25.73K Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація WAV3 Agentic Music Discovery by Virtuals — $ 25.73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAV3 — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 25.73K.