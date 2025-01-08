Сьогоднішня ціна WaultSwap (WEX)

Поточна ціна WaultSwap (WEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.98K USD. Ціна WEX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WaultSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.60 USD

- зміна ціни WaultSwap протягом дня — -3.54%

- циркуляційна пропозиція – 7.52B USD

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