Ціна WaultSwap (WEX)
Поточна ціна WaultSwap (WEX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 84.98K USD. Ціна WEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WaultSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.60 USD
- зміна ціни WaultSwap протягом дня — -3.54%
- циркуляційна пропозиція – 7.52B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WaultSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WaultSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WaultSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WaultSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.54%
|30 днів
|$ 0
|-7.48%
|60 днів
|$ 0
|+5.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WaultSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.65%
-3.54%
-2.41%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WaultSwap is decentralised AMM exchange on Binance Smart chain with additional features where people can earn yield.
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