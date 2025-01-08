Ціна WATTTON (WATT)
Поточна ціна WATTTON (WATT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WATT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WATTTON:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01K USD
- зміна ціни WATTTON протягом дня — -0.10%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WATTTON до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WATTTON до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WATTTON до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WATTTON до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.10%
|30 днів
|$ 0
|-27.88%
|60 днів
|$ 0
|-15.99%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WATTTON: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-0.10%
+5.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WATTTON IDEA ENERGY CROWDFUNDING Platform to be develop for Sustainable, Renewable Energy Spot and Future Trade Exchange. The WATTTON platform is designed to promote the cleaner environment, industries, and culture, and WATTT Token will create a synergy with the platform to build and operate a cleaner environment for all, by exploring and constant backing all potential renewal and sustainable energy-ideas that are able to be produced and distributed to all.
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