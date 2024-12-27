Ціна WaterNeuron (WTN)
Поточна ціна WaterNeuron (WTN) сьогодні становить 0.219345 USD з ринковою капіталізацією $ 25.55M USD. Ціна WTN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WaterNeuron:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.86K USD
- зміна ціни WaterNeuron протягом дня — +15.38%
- циркуляційна пропозиція – 116.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WaterNeuron до USD становила $ +0.0292427.
За останні 30 днів зміна ціни WaterNeuron до USD становила $ -0.1128425397.
За останні 60 днів зміна ціни WaterNeuron до USD становила $ -0.0891888355.
За останні 90 днів зміна ціни WaterNeuron до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0292427
|+15.38%
|30 днів
|$ -0.1128425397
|-51.44%
|60 днів
|$ -0.0891888355
|-40.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WaterNeuron: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.96%
+15.38%
-20.75%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WaterNeuron is a liquid staking protocol designed for the Internet Computer (ICP) network. It allows users to stake their ICP tokens in a capital-efficient manner by issuing nICP tokens They represent the staked ICP and can be used within the DeFi ecosystem on the Internet Computer. This enables users to benefit from both the staking rewards of ICP and the yields from DeFi applications without locking up their tokens.
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