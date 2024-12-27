Сьогоднішня ціна WaterNeuron (WTN)

Поточна ціна WaterNeuron (WTN) сьогодні становить 0.219345 USD з ринковою капіталізацією $ 25.55M USD. Ціна WTN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WaterNeuron:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.86K USD

- зміна ціни WaterNeuron протягом дня — +15.38%

- циркуляційна пропозиція – 116.56M USD

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