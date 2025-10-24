Актуальна ціна WaterMinder сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WMDR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WMDR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна WaterMinder сьогодні становить 0 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WMDR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WMDR на MEXC вже зараз.

$0,00022769
$0,00022769$0,00022769
+2,40%1D
Інформація щодо ціни WaterMinder (WMDR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00259935
$ 0,00259935$ 0,00259935

$ 0
$ 0$ 0

-0,12%

+2,50%

-4,12%

-4,12%

Актуальна ціна WaterMinder (WMDR) становить --. За останні 24 години WMDR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WMDR становить $ 0,00259935, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WMDR змінився на -0,12% за останню годину, +2,50% за 24 години та на -4,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WaterMinder (WMDR)

$ 227,69K
$ 227,69K$ 227,69K

--
----

$ 227,69K
$ 227,69K$ 227,69K

999,97M
999,97M 999,97M

999 969 207,096616
999 969 207,096616 999 969 207,096616

Поточна ринкова капіталізація WaterMinder — $ 227,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WMDR — 999,97M, зі загальною пропозицією 999969207.096616. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 227,69K.

Історія ціни WaterMinder (WMDR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WaterMinder до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WaterMinder до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WaterMinder до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WaterMinder до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+2,50%
30 днів$ 0+22,26%
60 днів$ 0-34,43%
90 днів$ 0--

Що таке WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу.

Прогноз ціни WaterMinder (USD)

Скільки коштуватиме WaterMinder (WMDR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів WaterMinder (WMDR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо WaterMinder.

Перегляньте прогноз ціни WaterMinder вже зараз!

Токеноміка WaterMinder (WMDR)

Розуміння токеноміки WaterMinder (WMDR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WMDR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про WaterMinder (WMDR)

Скільки сьогодні коштує WaterMinder (WMDR)?
Актуальна ціна WMDR у USD становить 0 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WMDR до USD?
Поточна ціна WMDR до USD — $ 0. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація WaterMinder?
Ринкова капіталізація WMDR — $ 227,69K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WMDR?
Циркуляційна пропозиція WMDR — 999,97M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WMDR?
WMDR досяг історичної максимальної ціни у 0,00259935 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WMDR?
Історична мінімальна ціна WMDR становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі WMDR?
Актуальний обсяг торгівлі WMDR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WMDR цього року?
WMDR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WMDR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:44:23 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

