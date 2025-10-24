Інформація щодо ціни WaterMinder (WMDR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00259935$ 0,00259935 $ 0,00259935 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) +2,50% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,12% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,12%

Актуальна ціна WaterMinder (WMDR) становить --. За останні 24 години WMDR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WMDR становить $ 0,00259935, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WMDR змінився на -0,12% за останню годину, +2,50% за 24 години та на -4,12% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо WaterMinder (WMDR)

Ринкова капіталізація $ 227,69K$ 227,69K $ 227,69K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 227,69K$ 227,69K $ 227,69K Циркуляційне постачання 999,97M 999,97M 999,97M Загальна пропозиція 999 969 207,096616 999 969 207,096616 999 969 207,096616

Поточна ринкова капіталізація WaterMinder — $ 227,69K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WMDR — 999,97M, зі загальною пропозицією 999969207.096616. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 227,69K.