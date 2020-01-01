Токеноміка Waterfall Governance (WTF) Дізнайтеся ключову інформацію про Waterfall Governance (WTF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Waterfall Governance (WTF) Waterfall DeFi is a platform that offers risk diversification through tranching a portfolio of yield generating DeFi assets. Waterfall is one of the first platforms to deliver traditional tranching methodology to DeFi, enabling more conservative DeFi users to safer, fixed, and predictable yields while also providing products for higher risk-tolerant users for greater potential yields. All this is done through the Waterfall Protocol, a yield aggregation logic which redistributes a yield and principal from a selected pool of DeFi Yielding assets according to priority, arranged from highest (Senior Tranche), to the lowest (Junior Tranche). Users in the Senior Tranche receives the distributions first at a predetermined, fixed yield. Junior Tranche users receives the distributions the last, in return receiving a much higher potential variable yield should the portfolio of DeFi assets perform as intended. Through the process of tranching, Waterfall DeFi can offer two layers of diversification (portfolio concentration and prioritization of payments), and creating organic leveraging within a portfolio/product without the need for external funding markets. Waterfall is bringing exciting new structured products to the DeFi ecosystem, expanding the offerings across the space and making the market become more efficient through redistributing risk and reward to the right hands. Офіційний вебсайт: https://waterfalldefi.org Купити WTF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Waterfall Governance (WTF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Waterfall Governance (WTF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 35,52K $ 35,52K $ 35,52K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 62,70M $ 62,70M $ 62,70M FDV (повністю розведена вартість): $ 56,65K $ 56,65K $ 56,65K Історичний максимум: $ 1,4 $ 1,4 $ 1,4 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,0005666 $ 0,0005666 $ 0,0005666 Дізнайтеся більше про ціну Waterfall Governance (WTF)

Токеноміка Waterfall Governance (WTF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Waterfall Governance (WTF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WTF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WTF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WTF, досліджуйте ціну токена WTF в реальному часі!

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