Сьогоднішня ціна Waterfall Governance (WTF)

Поточна ціна Waterfall Governance (WTF) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 44.38K USD. Ціна WTF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waterfall Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 134.77K USD

- зміна ціни Waterfall Governance протягом дня — -0.03%

- циркуляційна пропозиція – 62.70M USD

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