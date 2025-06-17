Сьогоднішня ціна Waterfall (WATER)

Поточна ціна Waterfall (WATER) сьогодні становить 0,00027455 USD з ринковою капіталізацією $ 858,79K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Waterfall:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Waterfall протягом дня — +1,78%

- циркуляційна пропозиція – 3,13B USD

Отримуйте оновлення цін WATER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WATER.