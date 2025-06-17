Сьогоднішня ціна Watercoin (WATER)

Поточна ціна Watercoin (WATER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,70K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Watercoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Watercoin протягом дня — +7,68%

- циркуляційна пропозиція – 980,00M USD

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