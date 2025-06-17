Ціна Watercoin (WATER)
Поточна ціна Watercoin (WATER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6,70K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Watercoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Watercoin протягом дня — +7,68%
- циркуляційна пропозиція – 980,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Watercoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Watercoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Watercoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Watercoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+7,68%
|30 днів
|$ 0
|-25,33%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Watercoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,51%
+7,68%
-10,62%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$Water is a fully community-driven memecoin inspired by the critical real-world scarcity of water, one of the most valuable and essential resources for life. Just as water is necessary for survival, $Water symbolizes value, resilience, and future growth within the crypto space. The project is dedicated to raising awareness about urgent global water issues, building a strong and engaged community, and inspiring collective action. Future plans include charitable initiatives, ecosystem expansion, and the development of new utilities to support long-term sustainability.
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