Сьогоднішня ціна waterbear (WATERBEAR)

Поточна ціна waterbear (WATERBEAR) сьогодні становить 0.0038643 USD з ринковою капіталізацією $ 3.86M USD. Ціна WATERBEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності waterbear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.60K USD

- зміна ціни waterbear протягом дня — +5.84%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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