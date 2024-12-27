Ціна waterbear (WATERBEAR)
Поточна ціна waterbear (WATERBEAR) сьогодні становить 0.0038643 USD з ринковою капіталізацією $ 3.86M USD. Ціна WATERBEAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності waterbear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 158.60K USD
- зміна ціни waterbear протягом дня — +5.84%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни waterbear до USD становила $ +0.00021317.
За останні 30 днів зміна ціни waterbear до USD становила $ -0.0015945802.
За останні 60 днів зміна ціни waterbear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни waterbear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021317
|+5.84%
|30 днів
|$ -0.0015945802
|-41.26%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін waterbear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.44%
+5.84%
-2.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
meet waterbear: the microscopic, chonky gummy space tank that literally cannot be killed. extreme heat? nope. 6,000 atmospheres of pressure? nope. 30 years without water? nope. bitcoin crashes? hope not, but nope. live tiny, die never. the ultimate survivor now powers desci as its meme coin—think doge, but for science. waterbear is here to make science fun and unstoppable. join the unstoppable revolution.
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