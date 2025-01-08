Сьогоднішня ціна Wateract (WTR)

Поточна ціна Wateract (WTR) сьогодні становить 3.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Wateract:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.01K USD

- зміна ціни Wateract протягом дня — -1.26%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WTR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WTR.