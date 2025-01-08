Ціна Wateract (WTR)
Поточна ціна Wateract (WTR) сьогодні становить 3.03 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Wateract:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 65.01K USD
- зміна ціни Wateract протягом дня — -1.26%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Wateract до USD становила $ -0.038821478113296.
За останні 30 днів зміна ціни Wateract до USD становила $ +0.1488699600.
За останні 60 днів зміна ціни Wateract до USD становила $ +0.1837340490.
За останні 90 днів зміна ціни Wateract до USD становила $ +0.3590961285094975.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.038821478113296
|-1.26%
|30 днів
|$ +0.1488699600
|+4.91%
|60 днів
|$ +0.1837340490
|+6.06%
|90 днів
|$ +0.3590961285094975
|+13.44%
Останній аналіз цін Wateract: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-1.26%
+1.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Wateract (WTR) the ReFi token powering large-scale water reuse worth voluntary water credits enabling solid and transparent water offsetting compliant with ESG reporting standards.
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