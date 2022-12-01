Токеноміка Water Rabbit (WAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Water Rabbit (WAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Water Rabbit (WAR) What is the project about? Water Rabbit Token ($WAR) is an innovative cryptocurrency developed by Shanvere DAO. Our project's primary objective is to position $WAR as a widely recognized and utilized currency in the digital assets space. We envision $WAR as a trusted medium of exchange, store of value, and unit of account, going beyond the conventional role of cryptocurrencies. What makes your project unique? Unlike many other cryptocurrencies, $WAR is not simply another 'memecoin'. It is a part of a greater mission to reshape the landscape of digital currencies. We are actively collaborating with top-tier institutions to establish $WAR as a credible and trusted financial instrument in the digital economy. Our vision and partnerships set us apart, giving us a unique positioning in the cryptosphere. History of your project. The $WAR project was launched on the 27th of July, 2022, beginning its journey on the Binance Smart Chain. Our token has since been listed on various platforms, including Pancakeswap, Poocoin, Bogged.finance, and P2B, thus gaining significant exposure and recognition in the cryptocurrency market. What’s next for your project? The future of $WAR is full of potential and expansion. We are continuously working towards forming new strategic partnerships, increasing our token's utility, and further enhancing its recognition as a valid currency. Our vision is for $WAR to be more than just another cryptocurrency, but an integral part of the evolving financial landscape. What can your token be used for? $WAR's primary use case is to function as a digital currency. Users can leverage it as a medium of exchange, store of value, and unit of account. Our ongoing collaborations with top institutions aim to significantly expand the utility of $WAR, making it a versatile token within the digital asset ecosystem. As we progress, we expect to see $WAR adopted in various financial and commercial scenarios, driving its value and significance in the digital Офіційний вебсайт: https://waterrabbittoken.com/ Whitepaper: https://waterrabbittoken.com/wp-content/uploads/2022/12/Water-Rabbit-English.pdf Купити WAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Water Rabbit (WAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Water Rabbit (WAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 981,41M $ 981,41M $ 981,41M Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 95,61K $ 95,61K $ 95,61K Історичний максимум: $ 0,00105489 $ 0,00105489 $ 0,00105489 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Water Rabbit (WAR)

Токеноміка Water Rabbit (WAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Water Rabbit (WAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAR, досліджуйте ціну токена WAR в реальному часі!

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