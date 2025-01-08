Сьогоднішня ціна Water Rabbit (WAR)

Поточна ціна Water Rabbit (WAR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Water Rabbit:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 144.59 USD

- зміна ціни Water Rabbit протягом дня — -5.61%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін WAR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WAR.