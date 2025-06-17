Ціна Water on Sui (WATER)
Поточна ціна Water on Sui (WATER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33,24K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Water on Sui:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Water on Sui протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Water on Sui до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Water on Sui до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Water on Sui до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Water on Sui до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-0,00%
|60 днів
|$ 0
|+89,44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Water on Sui: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$WATER is the meme token that’s making a big splash on the Sui blockchain. Born from the essence of water itself, this project is about more than just tokens—it’s about capturing the fluidity and unstoppable force of water. With zero taxes, $WATER brings a laid-back, fun-loving attitude to the crypto space, making it an easy choice for anyone looking to ride the next big wave in crypto. The Sui blockchain, inspired by water, provides the perfect foundation for $WATER to flow freely and grow steadily. We're here for the vibes, the laughs, and the gains, but most importantly, we’re here to celebrate community. $WATER embodies the refreshing spirit of Sui, bringing together enthusiasts who want a piece of something fresh and fun. Whether you're in it for the ride or just to see where the currents take us, $WATER is here to keep things cool, vibrant, and constantly moving. Join us as we turn the tides and make $WATER the most refreshing asset on the Sui chain!
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