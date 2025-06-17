Сьогоднішня ціна Water on Sui (WATER)

Поточна ціна Water on Sui (WATER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 33,24K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Water on Sui:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Water on Sui протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 10,00B USD

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