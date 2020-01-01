Токеноміка WATER Coin (WATER) Дізнайтеся ключову інформацію про WATER Coin (WATER), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WATER Coin (WATER) Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens. Офіційний вебсайт: https://watercoin.wtf/ Whitepaper: https://wiki.watercoin.wtf/welcome Купити WATER зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WATER Coin (WATER) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WATER Coin (WATER), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 686,40K $ 686,40K $ 686,40K Загальна пропозиція: $ 73,11B $ 73,11B $ 73,11B Циркуляційна пропозиція: $ 73,11B $ 73,11B $ 73,11B FDV (повністю розведена вартість): $ 686,40K $ 686,40K $ 686,40K Історичний максимум: $ 0,00277966 $ 0,00277966 $ 0,00277966 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну WATER Coin (WATER)

Токеноміка WATER Coin (WATER): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WATER Coin (WATER) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WATER, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WATER, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WATER, досліджуйте ціну токена WATER в реальному часі!

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