Ціна WATER Coin (WATER)
Поточна ціна WATER Coin (WATER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 789,62K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WATER Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WATER Coin протягом дня — +4,91%
- циркуляційна пропозиція – 73,11B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WATER Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WATER Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WATER Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WATER Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,91%
|30 днів
|$ 0
|-9,72%
|60 днів
|$ 0
|+7,65%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WATER Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,43%
+4,91%
+2,42%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Global charity and research initiatives that will drive attention of millions of people. $WATER aims to have a net-positive impact on real world with the help of charity. $WATER introduces a unique and engaging game mechanic inspired by the states of water—staking (icing) and burning (vaporizing). FREEZING (STAKING) Just as water turns into ice when it gets cold, $WATER tokens can be staked (iced) to earn rewards. Stakers are rewarded with additional $WATER tokens over time, simulating the process of accumulating ice VAPORIZING (BURNING) When water is heated, it turns into vapor and disappears. Similarly, $WATER tokens can be burned (vaporized) to reduce the total supply, increasing scarcity and potentially the value of the remaining tokens.
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