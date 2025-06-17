Сьогоднішня ціна WATER Coin (WATER)

Поточна ціна WATER Coin (WATER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 789,62K USD. Ціна WATER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WATER Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни WATER Coin протягом дня — +4,91%

- циркуляційна пропозиція – 73,11B USD

Отримуйте оновлення цін WATER до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WATER.