Токеноміка WATCoin (WATC) Дізнайтеся ключову інформацію про WATCoin (WATC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація WATCoin (WATC) Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem. Офіційний вебсайт: https://earnwithwat.com/ Купити WATC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни WATCoin (WATC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена WATCoin (WATC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,30M $ 15,30M $ 15,30M Загальна пропозиція: $ 55,56B $ 55,56B $ 55,56B Циркуляційна пропозиція: $ 50,16B $ 50,16B $ 50,16B FDV (повністю розведена вартість): $ 16,95M $ 16,95M $ 16,95M Історичний максимум: $ 0,00183688 $ 0,00183688 $ 0,00183688 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00030502 $ 0,00030502 $ 0,00030502 Дізнайтеся більше про ціну WATCoin (WATC)

Токеноміка WATCoin (WATC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки WATCoin (WATC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WATC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WATC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WATC, досліджуйте ціну токена WATC в реальному часі!

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