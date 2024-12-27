Сьогоднішня ціна WATCoin (WATC)

Поточна ціна WATCoin (WATC) сьогодні становить 0.00152603 USD з ринковою капіталізацією $ 76.23M USD. Ціна WATC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WATCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.81K USD

- зміна ціни WATCoin протягом дня — +0.76%

- циркуляційна пропозиція – 50.04B USD

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