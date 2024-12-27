Ціна WATCoin (WATC)
Поточна ціна WATCoin (WATC) сьогодні становить 0.00152603 USD з ринковою капіталізацією $ 76.23M USD. Ціна WATC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WATCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.81K USD
- зміна ціни WATCoin протягом дня — +0.76%
- циркуляційна пропозиція – 50.04B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WATCoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WATCoin до USD становила $ +0.0003195338.
За останні 60 днів зміна ціни WATCoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WATCoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.76%
|30 днів
|$ +0.0003195338
|+20.94%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WATCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.20%
+0.76%
-1.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Our project is a TON-chain, Telegram-based tap-to-earn game platform designed to provide users with an easy and engaging way to earn tokens while fostering community interaction. Players can participate by tapping just 60 times, four times a day, making the platform accessible and enjoyable for users of all levels. Built around a Beluga meme theme, the project offers a unique and entertaining utility, ensuring a playful and lighthearted experience. Beyond gaming, the project integrates both digital and real-world benefits. Tokens earned on the platform can be used for exclusive perks in areas such as tourism, hospitality, and even water-based products through our Smart Water initiatives. The project aims to bridge the gap between online and offline experiences, creating a seamless ecosystem where users can enjoy both virtual and tangible rewards. By combining innovation, community interaction, and fun, our project not only redefines the tap-to-earn model but also establishes itself as a lifestyle brand within the TON blockchain ecosystem.
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