Дослідіть токеноміку Wat (WAT) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів WAT, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз! Дослідіть токеноміку Wat (WAT) на MEXC. Дізнайтеся про загальну пропозицію токенів WAT, розподіл токенів, ринкову капіталізацію, обсяг торгівлі та багато іншого. Будьте в курсі даних в режимі реального часу прямо зараз!

Докладніше про WAT Інформація про ціну WAT Офіційний вебсайт WAT Токеноміка WAT Прогноз ціни WAT Earn Airdrop+ Новини Блог Навчання Біржа MEXC / Ціна криптовалюти / Wat (WAT) / Токеноміка / Токеноміка Wat (WAT) Дізнайтеся ключову інформацію про Wat (WAT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD Токеноміка wat Інформація про wat Токеноміка та аналіз ціни Wat (WAT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Wat (WAT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 321,07K $ 321,07K $ 321,07K Загальна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B Циркуляційна пропозиція: $ 420,69B $ 420,69B $ 420,69B FDV (повністю розведена вартість): $ 321,07K $ 321,07K $ 321,07K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Wat (WAT) Купити WAT зараз! Інформація Wat (WAT) $WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness. Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat. No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced $WAT is on a mission to take over the meme universe. The time has come for Wat to show his greatness. Rats have always played a part in Matt Furie’s life. Owning two Rats one of them being Wat, Rats have been featured in and inspired a lot of Furie’s work. In his glorious book debut Niteriders, a nocturnal frog and rat strike out on an epic dirtbike adventure towards the sunrise. According to Furie Rats are really smart—they remind him of small dogs. They know their names, respond to calls, have individual personalities, and are really sweet he would recommend having a pet rat to anyone interested. To honor Matt Furies love for Rats, Wat his pet is now reborn on the blockchain alongside other Furie creations taking inspiration from his early Rat illustrations in Niteriders which Furie quoted were inspired by Wat in a interview in Comicsbeat. No Taxes Forever, No None Sense, LP Tokens Burned & Contract Ownership Renounced Офіційний вебсайт: https://wat0x63.com/ Токеноміка Wat (WAT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Wat (WAT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAT, досліджуйте ціну токена WAT в реальному часі! Прогноз ціни WAT Хочете знати, куди рухається WAT? Наша сторінка прогнозу ціни WAT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WAT зараз! Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити! Відмова від відповідальності Дані про токеноміку на цій сторінці отримані зі сторонніх джерел. MEXC не гарантує її точність. Будь ласка, проведіть ретельне дослідження перед інвестуванням. Будь ласка, прочитайте та ознайомтеся з Угодою користувача та Політикою конфіденційності