Сьогоднішня ціна WASSIE (WASSIE)

Поточна ціна WASSIE (WASSIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна WASSIE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності WASSIE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.85K USD

- зміна ціни WASSIE протягом дня — -2.05%

- циркуляційна пропозиція – 684.89B USD

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