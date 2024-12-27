Ціна WASSIE (WASSIE)
Поточна ціна WASSIE (WASSIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.55M USD. Ціна WASSIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WASSIE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.85K USD
- зміна ціни WASSIE протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 684.89B USD
Отримуйте оновлення цін WASSIE до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WASSIE.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WASSIE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WASSIE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WASSIE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WASSIE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.05%
|30 днів
|$ 0
|-28.64%
|60 днів
|$ 0
|-14.56%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WASSIE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.12%
-2.05%
-1.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WASSIE до AUD
A$--
|1 WASSIE до GBP
￡--
|1 WASSIE до EUR
€--
|1 WASSIE до USD
$--
|1 WASSIE до MYR
RM--
|1 WASSIE до TRY
₺--
|1 WASSIE до JPY
¥--
|1 WASSIE до RUB
₽--
|1 WASSIE до INR
₹--
|1 WASSIE до IDR
Rp--
|1 WASSIE до PHP
₱--
|1 WASSIE до EGP
￡E.--
|1 WASSIE до BRL
R$--
|1 WASSIE до CAD
C$--
|1 WASSIE до BDT
৳--
|1 WASSIE до NGN
₦--
|1 WASSIE до UAH
₴--
|1 WASSIE до VES
Bs--
|1 WASSIE до PKR
Rs--
|1 WASSIE до KZT
₸--
|1 WASSIE до THB
฿--
|1 WASSIE до TWD
NT$--
|1 WASSIE до CHF
Fr--
|1 WASSIE до HKD
HK$--
|1 WASSIE до MAD
.د.م--