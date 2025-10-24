Інформація щодо ціни Wasder (WAS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0615$ 0,0615 $ 0,0615 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) +0,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,31% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,31%

Актуальна ціна Wasder (WAS) становить --. За останні 24 години WAS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAS становить $ 0,0615, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то WAS змінився на +0,03% за останню годину, +0,06% за 24 години та на -2,31% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Wasder (WAS)

Ринкова капіталізація $ 24,50K$ 24,50K $ 24,50K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 41,03K$ 41,03K $ 41,03K Циркуляційне постачання 597,08M 597,08M 597,08M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wasder — $ 24,50K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAS — 597,08M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 41,03K.