Ціна WASD Studios (WASD)
Поточна ціна WASD Studios (WASD) сьогодні становить 0.00172625 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна WASD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WASD Studios:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 7.80K USD
- зміна ціни WASD Studios протягом дня — -18.65%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WASD Studios до USD становила $ -0.000395943862205198.
За останні 30 днів зміна ціни WASD Studios до USD становила $ -0.0006967412.
За останні 60 днів зміна ціни WASD Studios до USD становила $ -0.0006598267.
За останні 90 днів зміна ціни WASD Studios до USD становила $ -0.0005066494183226894.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000395943862205198
|-18.65%
|30 днів
|$ -0.0006967412
|-40.36%
|60 днів
|$ -0.0006598267
|-38.22%
|90 днів
|$ -0.0005066494183226894
|-22.69%
Останній аналіз цін WASD Studios: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
-18.65%
-15.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WASD Studios was founded by a group of passionate gamers who shared a common love for first-person shooter (FPS) and multiplayer games. The name "WASD" pays homage to the traditional keyboard controls used in many popular FPS games, symbolizing the studio's dedication to creating immersive and engaging gaming experiences. The lore behind WASD Studios traces back to a time when the founders, a diverse team of developers, designers, and gamers, came together with a shared vision of pushing the boundaries of gaming innovation. Drawing inspiration from their collective experiences in competitive gaming and game development, they set out to establish a studio that would redefine the FPS and multiplayer gaming landscape.
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