Сьогоднішня ціна Wasabot

Поточна ціна Wasabot (BOT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,60% за останні 24 години. Поточний курс конвертації BOT до USD становить $ 0 за BOT.

Wasabot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 230 555, з циркуляційною пропозицією у 427,10M BOT. Протягом останніх 24 годин BOT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00707837, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці BOT змінився на 0,00% за останню годину та на -7,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 11,44.

Ринкова інформація щодо Wasabot (BOT)

Ринкова капіталізація $ 230,56K$ 230,56K $ 230,56K Обсяг (за 24 год) $ 11,44$ 11,44 $ 11,44 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 539,82K$ 539,82K $ 539,82K Циркуляційне постачання 427,10M 427,10M 427,10M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Wasabot — $ 230,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 11,44. Циркуляційна пропозиція BOT — 427,10M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 539,82K.