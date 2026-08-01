Сьогоднішня ціна Wasabi Cheese

Поточна ціна Wasabi Cheese (WASABI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WASABI до USD становить $ 0 за WASABI.

Wasabi Cheese наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 243,163, з циркуляційною пропозицією у 924.02M WASABI. Протягом останніх 24 годин WASABI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00136621, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WASABI змінився на -0.56% за останню годину та на +11.26% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 7.27K.

Ринкова інформація щодо Wasabi Cheese (WASABI)

Ринкова капіталізація $ 243.16K$ 243.16K $ 243.16K Обсяг (за 24 год) $ 7.27K$ 7.27K $ 7.27K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 243.16K$ 243.16K $ 243.16K Циркуляційне постачання 924.02M 924.02M 924.02M Загальна пропозиція 924,018,276.613333 924,018,276.613333 924,018,276.613333

Поточна ринкова капіталізація Wasabi Cheese — $ 243.16K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 7.27K. Циркуляційна пропозиція WASABI — 924.02M, зі загальною пропозицією 924018276.613333. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 243.16K.