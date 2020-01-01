Токеноміка Warrior Coin (WAR) Дізнайтеся ключову інформацію про Warrior Coin (WAR), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Warrior Coin (WAR) What Is WarriorCoin ($WAR)? WarriorCoin ($WAR) is the official utility token of the PoliticalPump.com ecosystem — a platform that mixes political commentary with the fast-moving world of meme coins. Every 72 hours, PoliticalPump.com launches a brand new meme coin paired with $WAR. These meme coins are fun, themed, and tradable — and users can buy them using any Solana-based token. When users trade these meme coins, it also increases demand and trading volume for $WAR. This creates a cycle: More meme coins = more $WAR trading = more attention = more value for $WAR. As the $WAR token is used more in meme coin pairings, its liquidity pool grows and its circulating supply drops — helping to increase its value. The more active the ecosystem becomes, the more $WAR is needed and the more valuable it gets. In short: WarriorCoin ($WAR) is what powers everything on PoliticalPump.com. It’s like the fuel that keeps the meme coin engine running — and the more people use the platform, the more powerful $WAR becomes. Офіційний вебсайт: https://www.warriorcoin.io/ Whitepaper: https://www.politicalpump.org/ Купити WAR зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Warrior Coin (WAR) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Warrior Coin (WAR), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Загальна пропозиція: $ 140,00B $ 140,00B $ 140,00B Циркуляційна пропозиція: $ 140,00B $ 140,00B $ 140,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Warrior Coin (WAR)

Токеноміка Warrior Coin (WAR): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Warrior Coin (WAR) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WAR, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WAR, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WAR, досліджуйте ціну токена WAR в реальному часі!

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