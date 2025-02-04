Ціна Warrior Coin (WAR)
Поточна ціна Warrior Coin (WAR) сьогодні становить 0.00001584 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна WAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Warrior Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.59K USD
- зміна ціни Warrior Coin протягом дня — -1.50%
- циркуляційна пропозиція – 140.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Warrior Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Warrior Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Warrior Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Warrior Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.50%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Warrior Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.38%
-1.50%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Tap Warrior is a pioneering tap-to-earn game on the Solana blockchain, seamlessly integrating meme culture with blockchain technology to offer an engaging and rewarding gaming experience. In Tap Warrior, players engage in tap-based gameplay to achieve higher scores, competing with others while earning rewards in the form of Warrior Coins, the game's native cryptocurrency. The game is accessible via Telegram, allowing players to participate without the need for additional software installations. Global Accessibility By leveraging Telegram's extensive user base, Tap Warrior has made the game globally accessible, lowering barriers to entry and allowing users to join and participate with minimal technical knowledge. The development team is committed to continuous evolution.
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