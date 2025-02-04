Сьогоднішня ціна Warrior Coin (WAR)

Поточна ціна Warrior Coin (WAR) сьогодні становить 0.00001584 USD з ринковою капіталізацією $ 2.22M USD. Ціна WAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Warrior Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 43.59K USD

- зміна ціни Warrior Coin протягом дня — -1.50%

- циркуляційна пропозиція – 140.00B USD

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