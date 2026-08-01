Сьогоднішня ціна Warplet

Поточна ціна Warplet (WARP) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,18% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WARP до USD становить $ 0 за WARP.

Warplet наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 59 889, з циркуляційною пропозицією у 86,49B WARP. Протягом останніх 24 годин WARP торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WARP змінився на +0,23% за останню годину та на -10,71% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Warplet (WARP)

Ринкова капіталізація $ 59,89K$ 59,89K $ 59,89K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 69,25K$ 69,25K $ 69,25K Циркуляційне постачання 86,49B 86,49B 86,49B Загальна пропозиція 86 488 472 238,74919 86 488 472 238,74919 86 488 472 238,74919

Поточна ринкова капіталізація Warplet — $ 59,89K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WARP — 86,49B, зі загальною пропозицією 86488472238.74919. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 69,25K.