Ціна Warpie ($WARPIE)
Поточна ціна Warpie ($WARPIE) сьогодні становить 0.00005978 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $WARPIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Warpie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.22K USD
- зміна ціни Warpie протягом дня — -19.87%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Warpie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Warpie до USD становила $ +0.0006398991.
За останні 60 днів зміна ціни Warpie до USD становила $ +0.0001623353.
За останні 90 днів зміна ціни Warpie до USD становила $ +0.000033487387027871763.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-19.87%
|30 днів
|$ +0.0006398991
|+1,070.42%
|60 днів
|$ +0.0001623353
|+271.55%
|90 днів
|$ +0.000033487387027871763
|+127.36%
Останній аналіз цін Warpie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.01%
-19.87%
-20.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Warpie The Wombat is Warpcast's very own mascot on Base.
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