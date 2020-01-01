Токеноміка Warped Games (WARPED) Дізнайтеся ключову інформацію про Warped Games (WARPED), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Warped Games (WARPED) What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling Офіційний вебсайт: https://warped.games/ Whitepaper: https://wp.warped.games/ Купити WARPED зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Warped Games (WARPED) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Warped Games (WARPED), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 3,57M $ 3,57M $ 3,57M Загальна пропозиція: $ 10,00B $ 10,00B $ 10,00B Циркуляційна пропозиція: $ 6,73B $ 6,73B $ 6,73B FDV (повністю розведена вартість): $ 5,31M $ 5,31M $ 5,31M Історичний максимум: $ 0,0033147 $ 0,0033147 $ 0,0033147 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00053092 $ 0,00053092 $ 0,00053092 Дізнайтеся більше про ціну Warped Games (WARPED)

Токеноміка Warped Games (WARPED): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Warped Games (WARPED) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WARPED, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WARPED, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WARPED, досліджуйте ціну токена WARPED в реальному часі!

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