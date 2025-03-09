Ціна Warped Games (WARPED)
Поточна ціна Warped Games (WARPED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.27M USD. Ціна WARPED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Warped Games:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.49K USD
- зміна ціни Warped Games протягом дня — +1.06%
- циркуляційна пропозиція – 6.26B USD
Отримуйте оновлення цін WARPED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни WARPED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Warped Games до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Warped Games до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Warped Games до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Warped Games до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.06%
|30 днів
|$ 0
|-17.71%
|60 днів
|$ 0
|-40.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Warped Games: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.35%
+1.06%
+19.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is $WARPED? $WARPED is the ERC-20 utility token that powers the Warped Universe. Its primary utilities include: -Fueling Web2 - Web3 Collectible Conversions: Fueling the portal to player ownership. -Guiding Game Development & Design: Empowering token holders to influence the direction and evolution of the Warped Universe. -Discounts on Warped Items & Collectibles: Using $WARPED can provide discounts on various Warped in-game items & collectibles. -Game Rewards: $WARPED will be used to reward players in-game, in competitions, and more. $WARPED, EMPOWERING A VIRTUAL GAMING ECOSYSTEM From the creative minds behind Lego Universe and Jumpgate with experience at Star Citizen, Pixar and Disney, alongside the team who crafted the STARL Metaverse Project and MMO Warp Nexus, Warped Games is thrilled to introduce Warped Universe - Welcome to the frontier of gamified virtual exploration. What are the key features of Warped Universe? -Interconnected Gameplay Across Multiple Genres -Empowering Players - From the way you play to the way you extract value from your gaming experiences -Optional NFT-based Digital Collectibles - Choose your level of on-chain interaction -Community-Guided Development and Collaborative Storytelling
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 WARPED до AUD
A$--
|1 WARPED до GBP
￡--
|1 WARPED до EUR
€--
|1 WARPED до USD
$--
|1 WARPED до MYR
RM--
|1 WARPED до TRY
₺--
|1 WARPED до JPY
¥--
|1 WARPED до RUB
₽--
|1 WARPED до INR
₹--
|1 WARPED до IDR
Rp--
|1 WARPED до PHP
₱--
|1 WARPED до EGP
￡E.--
|1 WARPED до BRL
R$--
|1 WARPED до CAD
C$--
|1 WARPED до BDT
৳--
|1 WARPED до NGN
₦--
|1 WARPED до UAH
₴--
|1 WARPED до VES
Bs--
|1 WARPED до PKR
Rs--
|1 WARPED до KZT
₸--
|1 WARPED до THB
฿--
|1 WARPED до TWD
NT$--
|1 WARPED до CHF
Fr--
|1 WARPED до HKD
HK$--
|1 WARPED до MAD
.د.م--
|1 WARPED до MXN
$--