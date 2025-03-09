Сьогоднішня ціна Warped Games (WARPED)

Поточна ціна Warped Games (WARPED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.27M USD. Ціна WARPED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Warped Games:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.49K USD

- зміна ціни Warped Games протягом дня — +1.06%

- циркуляційна пропозиція – 6.26B USD

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