Яка зараз ринкова ціна Warped?

Warped оцінюється в ₴, зі зміною -1.96% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має WARPED?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення WARPED у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Warped у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість WARPED?

Обігова кількість становить 9238134118.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Warped?

Warped згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як WARPED виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Play To Earn,Sui Ecosystem,Shooting Games,RPG,Strategy Games,Made in USA?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Gaming (GameFi),NFT,Metaverse,Play To Earn,Sui Ecosystem,Shooting Games,RPG,Strategy Games,Made in USA, імпульс WARPED залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.