Ціна WarpBeam (WPLAY)
Поточна ціна WarpBeam (WPLAY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13,78K USD. Ціна WPLAY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності WarpBeam:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни WarpBeam протягом дня — -0,00%
- циркуляційна пропозиція – 18,25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни WarpBeam до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни WarpBeam до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни WarpBeam до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни WarpBeam до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,00%
|30 днів
|$ 0
|+14,00%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін WarpBeam: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0,00%
+9,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The next generation TV ecosystem - Space to Everyone - Content creators TV ecosystem / Hybrid / WEB3 Friendly WarpBeam was built to bridge the gap between traditional streaming services and the emerging Web3 landscape. Including the satellite television as open tv format, to help the small content creators, artist reach the audience. The way we want to create it is to build a loyal community, from every single member, who could be important and connected to our ecosystem. The goal was to create an ecosystem that provides not only high-quality entertainment while integrating blockchain technology for monetization, ownership, and engagement, but also to have the real users: no bots, fake accounts, who helps each other to grow and be the real numbers for media buyers and advertisers.
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