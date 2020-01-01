Токеноміка Warlords of Solana (WLOS) Дізнайтеся ключову інформацію про Warlords of Solana (WLOS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Warlords of Solana (WLOS) WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release. Офіційний вебсайт: https://wlos.dev Whitepaper: https://docs.wlos.dev Купити WLOS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Warlords of Solana (WLOS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Warlords of Solana (WLOS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,58K $ 5,58K $ 5,58K Загальна пропозиція: $ 96,62K $ 96,62K $ 96,62K Циркуляційна пропозиція: $ 96,62K $ 96,62K $ 96,62K FDV (повністю розведена вартість): $ 5,58K $ 5,58K $ 5,58K Історичний максимум: $ 2,67 $ 2,67 $ 2,67 Історичний мінімум: $ 0,055387 $ 0,055387 $ 0,055387 Поточна ціна: $ 0,057707 $ 0,057707 $ 0,057707 Дізнайтеся більше про ціну Warlords of Solana (WLOS)

Токеноміка Warlords of Solana (WLOS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Warlords of Solana (WLOS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WLOS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WLOS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WLOS, досліджуйте ціну токена WLOS в реальному часі!

Прогноз ціни WLOS Хочете знати, куди рухається WLOS? Наша сторінка прогнозу ціни WLOS поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена WLOS зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!