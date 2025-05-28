Ціна Warlords of Solana (WLOS)
Поточна ціна Warlords of Solana (WLOS) сьогодні становить 0,07529 USD з ринковою капіталізацією $ 7,25K USD. Ціна WLOS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Warlords of Solana:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Warlords of Solana протягом дня — +2,88%
- циркуляційна пропозиція – 96,62K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Warlords of Solana до USD становила $ +0,0021061.
За останні 30 днів зміна ціни Warlords of Solana до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Warlords of Solana до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Warlords of Solana до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,0021061
|+2,88%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Warlords of Solana: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,14%
+2,88%
-40,89%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
WLOS (Warlords of Solana) is a Solana-based utility token powering an ecosystem centered around gamified DeFi. The project integrates staking, NFT farming, and mission-based hero mechanics. WLOS is distributed through a 10% transactional fee that funds farming rewards, staking APYs, mission pools, development, and deflationary burns. Users can earn WLOS by staking or deploying NFT characters (Farmers or Heroes) that generate token-based returns. The platform aims to merge community incentives with light strategy mechanics in preparation for a larger game release.
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