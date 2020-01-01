Токеноміка War of Meme (WOME) Дізнайтеся ключову інформацію про War of Meme (WOME), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація War of Meme (WOME) Wome.fun is an Agar.io version built on Solana to offer players a unique & fun way of making money in a fair field. It bridges the gap between NFTs, memes & gaming. Pick a Meme/NFT as a Skin, Wage Your Sol and May The Best Win. Team up, enjoy the fight on the field, because anything can change in one game ! You are 1 click away from being able to join a game, and you don't need to connect a wallet for it as you can play as invite anytime. The mechanics are very easy as well, you can whether split with Space or feed others with W. And the map is static, holding viruses or food to eat. The goal is to grow as big as possible and to dominate the leaderboard. Офіційний вебсайт: https://wome.fun Whitepaper: https://docs.wome.fun Купити WOME зараз!

Токеноміка та аналіз ціни War of Meme (WOME) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена War of Meme (WOME), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 8,76K $ 8,76K $ 8,76K Загальна пропозиція: $ 997,38M $ 997,38M $ 997,38M Циркуляційна пропозиція: $ 967,21M $ 967,21M $ 967,21M FDV (повністю розведена вартість): $ 9,03K $ 9,03K $ 9,03K Історичний максимум: $ 0,00111565 $ 0,00111565 $ 0,00111565 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну War of Meme (WOME)

Токеноміка War of Meme (WOME): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки War of Meme (WOME) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів WOME, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів WOME, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку WOME, досліджуйте ціну токена WOME в реальному часі!

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